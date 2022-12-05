Федерико Пасторелло, агент сенегальского нападающего «Спартака» Кейта Бальде, в разговоре с «СЭ» рассказал, как игрок воспринимает окончание дисквалификации за нарушение процедуры допинг-контроля.

«Кейта Бальде готов с новыми силами выступать за «Спартак» и выигрывать титулы», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе нынешнего года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.