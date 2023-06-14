Камоцци выразил сожаление в связи с возможным уходом Мележикова из «Спартака»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова из клуба.

«Мележиков — человек, с которым у нас после первоначальных недоразумений установились отношения, основанные на уважении и доверии. Мне очень жаль», — сказал Камоцци «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что «Спартак» и Мележиков расторгли договор по соглашению сторон.

50-летний Мележиков пришел в «Спартак» в 2013 году и с тех пор занимал в клубе различные руководящие должности. С июня 2021 года он трудится на посту генерального директора красно-белых.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка.