Камоцци считает, что Умяров сможет успешно играть в чемпионате Италии

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Комо» и «Аталанты» к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, к 25-летнему россиянину проявляют интерес ряд европейских клубов, среди которых есть «Бетис», «Байер», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Комо».

«Я думаю, что Наиль может добьется успеха в Италии. Он — хороший плеймейкер с редкой способностью концентрироваться на протяжении всего матча. Именно поэтому я много лет назад предлагал «Спартаку» приобрести его», — сказал Камоцци «СЭ».

Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года. В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.