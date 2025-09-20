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Камоцци считает, что Умяров сможет успешно играть в чемпионате Италии

Александр Абустин
корреспондент

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Комо» и «Аталанты» к полузащитнику красно-белых Наилю Умярову.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, к 25-летнему россиянину проявляют интерес ряд европейских клубов, среди которых есть «Бетис», «Байер», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Комо».

«Я думаю, что Наиль может добьется успеха в Италии. Он — хороший плеймейкер с редкой способностью концентрироваться на протяжении всего матча. Именно поэтому я много лет назад предлагал «Спартаку» приобрести его», — сказал Камоцци «СЭ».

Умяров выступает за «Спартак» с января 2019 года. В сезоне-2025/26 хавбек принял участие в 10 матчах команды во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу.

Контракт футболиста с московским клубом действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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