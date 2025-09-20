Судья Чистяков получает назначения 46 туров РПЛ подряд

Уникальный случай зафиксирован в чемпионате России: Артем Чистяков получает назначения 46 туров подряд — в роли судьи, ВАР, АВАР и резервного (однажды).

Последний раз он не работал в РПЛ в апреле 2024 года — пропустил 23-й тур турнира-2023/24.

Сегодня в 9-м туре он судит матч «Пари НН» — «Ахмат».

При этом рефери из Азова не наказан за ошибку, предположительно допущенную им в качестве видеоассистента в игре 8-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Оренбург» (3:1).