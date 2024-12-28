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Кафанов: «Рад, что Лещук забил, но душа болит за Шелию»

Камила Абдурахманова
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал гол Игоря Лещука в ворота «Ахмата».

— Недавно Игорь Лещук забил первый вратарский гол в РПЛ. Расскажите с точки зрения тренера вратарей, подключение голкипера на последних минутах матча как-то отрабатывается на тренировках или это всегда расчет на удачу?

— Расскажу на примере «Ростова». Если брать функциональную часть, то в конце тренировки делаем несколько ускорений от штрафной до штрафной. После каждого ускорения к штрафной соперника возврат в ворота на максимальной скорости — и так несколько раз подряд без паузы, чтобы вратари приходили в штрафную на свежих ногах, не задыхаясь, и могли помочь своей команде спасти игру.

— Вы всегда за то, чтобы голкипер подключался на последних минутах?

— Решение принимает всегда главный тренер. Могу только предложить. По крайней мере, всегда подходил и говорил: Валерий Георгиевич, может, пускай подключится? «Да пускай идет», — отвечал — Как отреагировали на гол Лещука?— Здесь двоякое чувство: с одной стороны, рад, что впервые российский вратарь забил гол, с другой — болит душа за Шелию. Этот пропущенный мяч лишил «Ахмат» победы. Это можно назвать просто несчастным случаем, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Матч 17 тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Динамо» завершился со счетом 1:1.

Источник: «РБ Спорт»
Гиорги Шелия
Игорь Лещук
Виталий Кафанов
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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