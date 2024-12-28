Кафанов: «Рад, что Лещук забил, но душа болит за Шелию»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал гол Игоря Лещука в ворота «Ахмата».

— Недавно Игорь Лещук забил первый вратарский гол в РПЛ. Расскажите с точки зрения тренера вратарей, подключение голкипера на последних минутах матча как-то отрабатывается на тренировках или это всегда расчет на удачу?

— Расскажу на примере «Ростова». Если брать функциональную часть, то в конце тренировки делаем несколько ускорений от штрафной до штрафной. После каждого ускорения к штрафной соперника возврат в ворота на максимальной скорости — и так несколько раз подряд без паузы, чтобы вратари приходили в штрафную на свежих ногах, не задыхаясь, и могли помочь своей команде спасти игру.

— Вы всегда за то, чтобы голкипер подключался на последних минутах?

— Решение принимает всегда главный тренер. Могу только предложить. По крайней мере, всегда подходил и говорил: Валерий Георгиевич, может, пускай подключится? «Да пускай идет», — отвечал — Как отреагировали на гол Лещука?— Здесь двоякое чувство: с одной стороны, рад, что впервые российский вратарь забил гол, с другой — болит душа за Шелию. Этот пропущенный мяч лишил «Ахмат» победы. Это можно назвать просто несчастным случаем, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Матч 17 тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Динамо» завершился со счетом 1:1.