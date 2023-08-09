Камоцци: «Чалов — хороший футболист, один из лучших нападающих РПЛ»
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о нападающем ЦСКА Федоре Чалове.
«Я давно слежу за карьерой Чалова, это хороший футболист. Он один из лучших нападающих РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.
Чалов выступает за основную команду ЦСКА с 2016 года. В этом сезоне 25-летний форвард провел пять матчей в составе армейцев, забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.
Чалов становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2018/2019.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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