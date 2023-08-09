Агент: «К Дркушичу есть большой интерес, он востребован на рынке»

Футбольный агент Младен Ратковица высказался о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича.

«Сейчас к Ване есть большой интерес, он очень востребован на рынке. Своей игрой он доказал, что является одним из лучших защитников в РПЛ. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе российских и европейских клубов к словенскому защитнику. В частности сообщалось о том, что «Сочи» ведет переговоры с «Црвеной Звездой» по трансферу 23-летнего футболиста.

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.