Камоцци: «В Италии меня всегда спрашивают о русских игроках»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, как изменилась его деятельность после ухода из московского клуба.

«В Москве я просто делал свою работу и привлекал в клуб хороших футболистов. В Италии меня всегда спрашивают о русских игроках. Сейчас, после шести лет в «Спартаке», можно сказать — я эксперт в российском футболе, ха-ха!» — цитирует Камоцци Sport24.

Камоцци работал советником Федуна в «Спартаке» с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.