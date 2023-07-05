Камоцци: «В Италии меня всегда спрашивают о русских игроках»
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответил на вопрос, как изменилась его деятельность после ухода из московского клуба.
«В Москве я просто делал свою работу и привлекал в клуб хороших футболистов. В Италии меня всегда спрашивают о русских игроках. Сейчас, после шести лет в «Спартаке», можно сказать — я эксперт в российском футболе, ха-ха!» — цитирует Камоцци Sport24.
Камоцци работал советником Федуна в «Спартаке» с декабря 2020 года. Итальянский специалист покинул клуб в конце июня 2022 года.
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9
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11
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12
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13
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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