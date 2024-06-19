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Камоцци: «Горшков — хороший игрок, но «Спартаку» не стоит переживать из-за него»

Сергей Разин
корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

«Горшков — хороший игрок, довольно талантливый и перспективный. Но «Спартаку» точно не стоит переживать из-за него. Ничего страшного в том, что «Зенит» его перехватил. Это игрок не того уровня, чтобы считать его потерю бедой», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее 25-летним футболистом интересовался «Спартак», однако «Зенит» предложил ему более выгодные условия.

В сезоне-2023/24 Горшков провел 34 матча за самарский клуб, забил 4 гола и отдал голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-gorshkov-horoshij-igrok-no-spartaku-ne-stoit-perezhivat-iz-za-nego/
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
Юрий Горшков
0
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
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