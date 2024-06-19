Кузьмичев: «Все слова Кварацхелии вырваны из контекста. А жить в Баковке было желанием Хвичи и его агента»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев отреагировал на слова форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии о жизни на базе московского клуба.

«Все слова Хвичи, которые сейчас обсуждают в СМИ, вырваны из контекста. Грузин не то имел в виду. То, как это преподносится, не соответствует тому, какой смысл он вкладывал в свои слова. Что касается жизни на базе в Баковке, то это было желание непосредственно игрока и его представителя Мамуки. Хвича — молодой парень, и ему хотелось больше быть в тренировочном процессе, поскольку он не очень хорошо владел русским языком, и на тот момент ему было тяжело коммуницировать в обществе. Хвича сам попросился жить на базе, и вопрос с квартирой вообще не стоял. Если бы она была необходима, то он бы спокойно мог жить в Москве. Поэтому желание жить в Баковке было решением Хвичи и его агента Мамуки», — приводит слова Кузьмичева Sport24.