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Сегодня, 17:47

Колосков посоветовал клубам РПЛ работать как «Зенит» после решения CAS отклонить апелляцию российских команд

Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетные президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение CAS отклонить апелляцию российских клубов на решение ФИФА, которая позволила легионерам приостанавливать контракты с клубами из РФ.

«Какая здесь новость? Раньше это было. Хотеть мало, нужно выполнять те решения, которые принимаю вышестоящие организации. Это надо иметь в виду и нужно создавать условия, чтобы легионеры оставались, продлевали контракты и приходили новые, как это делается в «Зените».

Там же не страдают из-за того, что футболисты могут уехать. Там игроки продлевают контракты и приходят новые. Нужно работать как «Зенит», и не будет никаких негативных последствий», – сказал Колосков «СЭ».

13 января стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских клубов на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановлении контрактов c легионерами.

РПЛ
ФК Зенит
Вячеслав Колосков
25
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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