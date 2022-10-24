Камоцци назвал Абаскаля правильным тренером для «Спартака»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» в рамках 14-го тура РПЛ (5:0).

«Я думаю, что Абаскаль — правильный тренер. У него хорошо получается в «Спартаке». Причем как у него, так и у команды», — сказал Камоцци «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-м месте.