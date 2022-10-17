Камано: «Уход Циннбауэра? Переживаем хорошо. В будущем увидим, как скажутся изменения»

Камано рассказал, как в команде отреагировали на уход Циннбауэра из «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался об уходе Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера московской команды.

— У вас теперь новый тренер. Вы расстроены уходу Йозефа Циннбауэра?

— На данный момент я сконцентрирован на том, что происходит сейчас и только потом на изменениях. Хорошо, что мы выиграли (в матче с «Торпедо», 1:0), будем брать максимум удовольствия от матчей.

— В руководстве «Локомотива» все же значительные изменения, как вы переживаете это в команде?

— Более-менее хорошо переживаем. Увидим в будущем, как эти изменения скажутся. На неделе будем наблюдать. Как я уже сказал, будем концентрироваться на победах и на следующих матчах.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе из клуба Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.