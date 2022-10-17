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Камано: «Уход Циннбауэра? Переживаем хорошо. В будущем увидим, как скажутся изменения»

Камано рассказал, как в команде отреагировали на уход Циннбауэра из «Локомотива»
Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался об уходе Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера московской команды.

— У вас теперь новый тренер. Вы расстроены уходу Йозефа Циннбауэра?

— На данный момент я сконцентрирован на том, что происходит сейчас и только потом на изменениях. Хорошо, что мы выиграли (в матче с «Торпедо», 1:0), будем брать максимум удовольствия от матчей.

— В руководстве «Локомотива» все же значительные изменения, как вы переживаете это в команде?

— Более-менее хорошо переживаем. Увидим в будущем, как эти изменения скажутся. На неделе будем наблюдать. Как я уже сказал, будем концентрироваться на победах и на следующих матчах.

В субботу, 8 октября, «Локомотив» объявил об уходе из клуба Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

Франсуа Камано
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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