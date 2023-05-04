Ярошик рассказал, кого считает лучшим иностранцем в истории ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик назвал Вагнера Лав лучшим иностранцем в истории команды.

«Кто лучший иностранец в истории ЦСКА? Для меня выбор очевиден — это Вагнер Лав. У него не было одного или двух сильных сезонов, он всегда был хорош, и при этом провел в ЦСКА много лет. Возможно, Вагнер не только лучший среди иностранцев, а вообще лучший игрок в истории клуба», — цитирует Ярошика Metaratings.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы. В 2013 году он вернулся в команду и отыграл за нее еще несколько месяцев. Он провел 259 матчей за красно-синих, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.