РБК: в новом сезоне РПЛ вернется технология офсайдных линий

В новом сезоне РПЛ зрителям на ТВ и арбитрам ВАР снова будут демонстрировать офсайдные линии, сообщает РБК.

По информации источника, ФИФА сертифицировала технологию китайской компании Rigour Tech, с которой РФС в феврале заключил соглашение на предоставление услуг, в том числе цифровой показ офсайдных линий.

Ранее технологию предоставляла британская компания Hawk-Eye Innovations, соглашение с которой завершилось перед началом сезона-2022/23.