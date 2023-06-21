Агент Боржеса заверил, что игрок не покинет «Краснодар»

Хелсио Алиск, представитель полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем игрока в клубе.

«У Кади контракт с «Краснодаром». Он счастлив находиться в этом клубе. Ему также нравится сам город. Шансы, что он уйдет из клуба? Кади продолжит играть за «Краснодар»», — сказал Алиск «СЭ».

Боржес перешел в «Краснодар» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне 27-летний футболист провел 11 матчей за «быков», в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт действует до 30 июня 2026 года.