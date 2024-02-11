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Судейство

11 февраля, 19:56

Каманцев отметил, что российские арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы

Алина Савинова
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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением об уровне судейства в текущем сезоне РПЛ.

«В этом году судьи для допуска к работе в чемпионате России проходят более сложный тест по физической подготовке, чем раньше. В целом, результаты внушают большой оптимизм департаменту судейства, потому что арбитры сейчас находятся в лучшей форме за многие годы. Все судьи еще до сборов занимались самоподготовкой, поэтому большинству удалось пройти тестирование. Но, действительно, Алексей Амелин, Ян Бобровский и ассистент Владислав Назаров не уложись в норматив. Наверное, в прошлом году, когда тест был проще, они бы прошли тестирование успешно, но наши требования к физической форме судей продолжают возрастать», — цитирует Каманцева Sport24.

Ранее сообщалось, что у Амелина, Бобровского и Назарова будет около месяца на то, чтобы подготовиться к пересдаче. До этого их не допустят к судейству матчей чемпионата и Кубка России.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
РФС
Павел Каманцев
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