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Сегодня, 19:03

«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Алексей Сутормин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. Он провел за команду 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

«Сочи» после 18 туров с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» (36 очков) идет вторым, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: ФК «Зенит»
Алексей Сутормин
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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