«Зенит» объявил о переходе Сутормина в «Сочи»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. Он провел за команду 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

«Сочи» после 18 туров с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» (36 очков) идет вторым, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.