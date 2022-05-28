«РБ Спорт»: Калининград планирует провести матч за Суперкубок России

Калининград планирует провести матч за Суперкубок России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, желание провести предстоящую встречу также имеют Санкт-Петербург и Москва.

Отмечается, что игра запланирована на 9 июля. Эта дата указана в проекте структуры календаря сезона-2022/23.

Ранее «СЭ» сообщал, что на право провести Суперкубок России в 2022 году претендуют Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.