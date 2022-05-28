Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:40

«РБ Спорт»: Калининград планирует провести матч за Суперкубок России

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Калининград планирует провести матч за Суперкубок России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, желание провести предстоящую встречу также имеют Санкт-Петербург и Москва.

Отмечается, что игра запланирована на 9 июля. Эта дата указана в проекте структуры календаря сезона-2022/23.

Ранее «СЭ» сообщал, что на право провести Суперкубок России в 2022 году претендуют Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kaliningrad-nameren-provesti-match-za-superkubok-rossii/
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФНЛ
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Когда отменят санкции, на стадионах России появится пиво и нечестность будет побеждена? Президент РФС Александр Дюков ответил на судьбоносные вопросы
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» во втором стыковом матче и сохранили место в РПЛ
«Химки» — «СКА-Хабаровск»: полузащитник хозяев Мирзов не смог реализовать пенальти
Бегич о словах Слуцкого: «Папа не говорил мне, что я ему не сын»
«Уфа» — «Оренбург»: команды объявили составы на ответный стыковой матч
«Химки» — «СКА Хабаровск»: нападающий хозяев Долгов довел счет до разгромного
Генеральный директор «Динамо»: «Реализация пива на стадионе могла бы стимулировать посещаемость»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бегич о словах Слуцкого: «Папа не говорил мне, что я ему не сын»

«Химки» — «СКА-Хабаровск»: полузащитник хозяев Мирзов не смог реализовать пенальти
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости