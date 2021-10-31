Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о ситуации в московском клубе после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты с огромными комиссиями и футболистов, и тренеров. Третьи приходят не играть/тренировать, а отрабатывать контракты. Все это про деньги. Про большие, огромные деньги», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

По словам полузащитника, болельщики забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать.

«Я привык к интересному футболу в исполнении «Спартака». А в последнее время смотреть на игру команды даже чуть больновато... Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение. Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это все не про футбол».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.