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Калиниченко: «Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение»

09:40
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о ситуации в московском клубе после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.

«Все это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты с огромными комиссиями и футболистов, и тренеров. Третьи приходят не играть/тренировать, а отрабатывать контракты. Все это про деньги. Про большие, огромные деньги», — написал Калиниченко в своем Telegram-канале.

По словам полузащитника, болельщики забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать.

«Я привык к интересному футболу в исполнении «Спартака». А в последнее время смотреть на игру команды даже чуть больновато... Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» — это мучение. Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это все не про футбол».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» набрал 18 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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