Календарь РПЛ представят в прямом эфире сегодня ночью

Календарь следующего сезона РПЛ будет презентован в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" 6 июня в 23.40 по московскому времени, говорится в релизе премьер-лиги. Участие в разработке календаря приняла лаборатория исследований спорта НИУ ВШЭ.

– Одной из задач, которую удалось решить с помощью нового алгоритма – это равномерно распределить по сезону топовые матчи, чтобы в одном туре не случалось сразу два, а то и больше знаковых для лиги событий, а в каких-то турах их не было совсем, – пояснил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.

– Спортивный календарь – это основа нашего продукта. Он должен учитывать интересы не только команд и спортсменов, но и болельщиков, основного вещателя и спонсоров. Поэтому мы приняли решение изменить сам подход к его составлению, чтобы получить большую вариативность и возможность учитывать разные интересы. Очень рад, что именно российский университет подготовил решение, которое отвечает нашим задачам, – добавил глава РПЛ Сергей Прядкин. (Александр Рогулев)

Большинство клубов РПЛ – "за" увеличение числа участников лиги