Большинство клубов РПЛ – "за" увеличение числа участников лиги

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после заседания представителей клубов РПЛ заявил, что большинство высказалось "за" идею об увеличении числа участников чемпионата России до 18 клубов. Напомним, что сейчас в лиге выступает 16 команд.

– Большинство клубов высказалось за, но с оговоркой, – сказал Бабаев. – Мы должны быть уверены, что команды, которые увеличат количество, будут готовы с точки зрения инфраструктуры. Должны быть очень четкие критерии для команд ФНЛ. Если такого не будет, то лучше потерпеть. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: последние новости РПЛ