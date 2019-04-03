20:27 | Футбол — РПЛ

"Как вы думаете, что я чувствую?" Жена Кокорина - о продлении срока содержания под стражей

0
Обсудить

Дарья Валитова, гражданская жена форварда "Зенита" Александра Кокорина эмоционально отреагировала на решение Пресненского районного суда города Москвы продлить срок содержания под стражей для футболиста до 25 сентября.

Это мой самый близкий человек. Как вы думаете, что я чувствую? - приводит слова Валитовой RT.

Напомним, Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. 

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/617969-zhena-kokorin-emocii-arest

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ