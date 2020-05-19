Как родилась фраза «трачу честно заработанные деньги». Саенко раскрыл правду

Бывший нападающий «Спартака» Иван Саенко объяснил свои знаменитые слова о трате денег. Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру в 27 лет после ухода из «Спартака» в январе 2011 года. В ноябре 2011 года в СМИ появилось короткое интервью футболиста, который на вопрос, чем он занимается, ответил: «Трачу честно заработанные деньги».

— Как-то раз в шутку ответил, до сих пор ходит в интернете эта история. Смешная история на самом деле, — сказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». Сидим в ресторане с другом. Мимо человек проходит и говорит: «Иван, можно сфотографироваться?»

Я говорю: «Только для личного пользования, а то опять в интернет какие-то истории пойдут. Только для личного пользования».

Встали, он уже так по-дружески: «А чем вы сейчас занимаетесь?». Я думаю, чтобы побыстрее диалог закончить, отвечаю: «Трачу честно заработанные деньги». Я пока доел, захожу в интернет, уже все: «Иван Саенко дал эксклюзивное интервью». И все эксклюзивное интервью: вопрос — ответ. Я после этого понял, что верить никому нельзя. Отсюда такие истории и возникают.

Роман Павлюченко: «Недавно видел Саенко — он выглядел, как бомж