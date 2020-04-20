Как песня МакSим «Знаешь ли ты» стала знаковой для болельщиков «Спартака». История началась ровно 6 лет назад

Ровно 6 лет назад 20 апреля 2014 в перерыве матча 26-го тура РПЛ сезона-2013/14 «Рубин» — «Спартак» на стадионе включили песню МакSим «Знаешь ли ты», которую подхватили болельщики красно-белых. По одной из версий именно с этого момента песня стала неофициальным гимном болельщиков красно-белых.

При этом существует версия, что песня исполнялась как спартаковскими фанатами и ранее, так и поклонниками других клубов. По еще одной версии трек МакSим «Знаешь ли ты» стал популярным среди болельщиков из-за текста еще в 2006 году, символизирующего путь болельщиков на гостевые матчи команды.

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