«Как мы справляемся с этим». Заболевший коронавирусом Фарфан выложил философский пост
23:27
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, опубликовал новый пост в Instagram.
«Я твердо верю, что все зависит от отношения. Дело не в том, что происходит, а в том, как мы справляемся с этим... Хорошее начало недели», — написал в Instagram Фарфан.
35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).
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