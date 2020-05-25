«Как мы справляемся с этим». Заболевший коронавирусом Фарфан выложил философский пост

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан, у которого ранее диагностировали коронавирус, опубликовал новый пост в Instagram.

«Я твердо верю, что все зависит от отношения. Дело не в том, что происходит, а в том, как мы справляемся с этим... Хорошее начало недели», — написал в Instagram Фарфан.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18). Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019).