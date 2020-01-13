Как «Краснодар» провел первый день после выхода из отпуска? Клуб все показал
22:23
«Краснодар» на своем официальном сайте опубликовал видеоролик, о том, как игроки команды провели первый тренировочный день по выходу из отпуска.
Футболисты проходили медицинские тесты и участвовали во втягивающих тренировках. 15 января команда отправляется в Испанию, где пройдет первый сбор. Он продлится до 26-го числа.
Также у «Краснодара» запланированы еще два сбора. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13 февраля по 23-е.
Медицинские тесты, коридор для Сорокина и первая тренировка ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2020
Для тех, кто соскучился ?https://t.co/7pScDfTwwa
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