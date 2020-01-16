Как «Краснодар» провел первую тренировку в Испании? Клуб все показал
10:12
«Краснодар» на своем официальном Youtube-канале опубликовал видеообзор тренировки на первом дне сборов в Испании.
Первый испанский сбор продлится до 26-го января. Также у краснодарцев запланированы еще два сбора в этой стране. Они пройдут в Марбелье с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23-е февраля.
После 19 туров «Краснодар» занимает второе место с 35 очками.
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