Представитель Оласы рассказал об адаптации игрока в «Краснодаре»

В агентстве Sport Business, представляющем интересы защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, рассказали об адаптации футболиста в кубанском клубе.

«Лукас очень здорово влился в команду, мы очень рады за него. Он счастлив оказаться в «Краснодаре» и хочет помочь клубу завоевать титул в этом сезоне», — приводит заявление агента «РБ Спорт».

29-летний уругваец выступает за «Краснодар» с августа 2023 года. За клуб он провел 10 матчей и отдал одну результативную передачу.