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Как голосовал Станислав Черчесов при определении лучшего игрока России

18:30
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ" Выбор Станислава Черчесова. Фото "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первое место форварда «Зенита», капитана национальной команды Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли другие футболисты сборной: Георгий Джикия («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).

Выбор Станислава Черчесова. Фото "СЭ"
Выбор Станислава Черчесова. Фото «СЭ»

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