Как голосовал Станислав Черчесов при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назовет лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поставил на первое место форварда «Зенита», капитана национальной команды Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли другие футболисты сборной: Георгий Джикия («Спартак»), Александр Головин («Монако»), Магомед Оздоев («Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).