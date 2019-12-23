Как голосовал генеральный секретарь РФС Александр Алаев при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана национальной команды Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Георгий Джикия («Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).