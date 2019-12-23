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Как голосовал генеральный секретарь РФС Александр Алаев при определении лучшего игрока России

20:30
Выбор Александра Алаева. Фото "СЭ"
Выбор Александра Алаева. Фото "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии нашего издания и РФС. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поставил на первое место форварда «Зенита», капитана национальной команды Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Александр Головин («Монако»), Георгий Джикия («Спартак»), Сердар Азмун («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»).

Выбор Александра Алаева. Фото "СЭ"
Выбор Александра Алаева. Фото «СЭ»

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