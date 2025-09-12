Кахигао: «Не думаю, что спортивный директор должен много говорить во время трансферного окна»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением об общении со СМИ.

«Хочу поблагодарить всех. Уважаю работу СМИ, это неотъемлемая часть бизнеса. Знаю, что иногда не давал интервью. Не думаю, что спортивный директор должен много говорить во время трансферного окна. Многие моменты могут быть не так поняты. И так много людей дают разные комментарии. Не уходить, не прятаться, надеюсь, у меня получилось. Все мы хотим лучшего для «Спартака», российского футбола, для страны. Надеюсь на хороший, интересный и вдохновляющий сезон. Надеюсь, мы будем бороться до самого конца.

Американцы не высаживались на Луну? Не могу быть уверен во всем, что пишет западная пресса (смеется)», — сказал Кахигао.