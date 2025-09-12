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Кахигао: «Не думаю, что спортивный директор должен много говорить во время трансферного окна»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением об общении со СМИ.

«Хочу поблагодарить всех. Уважаю работу СМИ, это неотъемлемая часть бизнеса. Знаю, что иногда не давал интервью. Не думаю, что спортивный директор должен много говорить во время трансферного окна. Многие моменты могут быть не так поняты. И так много людей дают разные комментарии. Не уходить, не прятаться, надеюсь, у меня получилось. Все мы хотим лучшего для «Спартака», российского футбола, для страны. Надеюсь на хороший, интересный и вдохновляющий сезон. Надеюсь, мы будем бороться до самого конца.

Американцы не высаживались на Луну? Не могу быть уверен во всем, что пишет западная пресса (смеется)», — сказал Кахигао.

Александер Джику, Жедсон Фернандеш, Илья Самошников.«Спартак» взял летом сильных футболистов. Кахигао осталось научиться покупать вовремя и продавать

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ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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