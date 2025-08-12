Бакаев: «Доволен стартом сезона «Локомотива», но это только начало»
Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев поделился мнением о старте чемпионата для себя и команды.
«Конечно, я доволен, что у нас три победы, но это только начало. Предстоит долгий путь. Слава Богу, все идет хорошо. Я прибавляю, так что все будет еще лучше. Пока нужно много работать.
В конце первого сбора получил травму, поэтому пропустил почти полностью второй сбор. Ребята тренировались, поэтому были физически лучше готовы. Мне было тяжеловато, но потихоньку приходи в себя», — сказал Бакаев в эфире «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
«Локомотив» после 4-го тура РПЛ занимает первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
