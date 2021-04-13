Ловчев назвал защитника «Спартака» Маслова бездарным

Известный ветеран «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал игру защитника красно-белых Павла Маслова.

«Тедеско дает практику тому же Маслову. Хотя это бездарный игрок, честно скажу. Могу под этим подписаться тысячу раз, — цитирует портал Welcome2020 Ловчева 13 апреля.

У него плохо работает голова. Это игрок средненьких возможностей. Заметьте такую вещь: хороший ученик сделает ошибку и больше не будет ее совершать. А вы посмотрите много игр «Спартака» и увидите: где забивается гол — рядом всегда находится Маслов. Это не мое предвзятое отношение.

Думаю, если бы сейчас на его место купили хорошего парня, «Спартак» от этого выиграл бы. Потому что сейчас его позиция — самое тонкое место. Уже укрепили опорную зону, нашли Мозеса, который с каждой игрой все больше вписывается. Это мастеровитые люди. А Маслов — туповатенький игрок".

В текущем сезоне 20-летний Маслов провел 26 матчей за «Спартак» и сделал две результативные передачи.