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Кафанов: «Жаль, что Гильерме без команды. Он может играть еще два года минимум»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» высказался о карьере голкиперов Маринато Гильерме и Антоном Шуниным.

— Как оцените ситуацию Гильерме?

— Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум. Такая же ситуация с Антом Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.

37-летний Шунин в июле покинул «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю его историю.

Антон Шунин
Маринато Гильерме
Виталий Кафанов
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 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
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 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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