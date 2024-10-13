Кафанов: «Жаль, что Гильерме без команды. Он может играть еще два года минимум»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» высказался о карьере голкиперов Маринато Гильерме и Антоном Шуниным.

— Как оцените ситуацию Гильерме?

— Очень грустно. У нас с Гильерме очень теплые отношения. Жаль, что он без команды. Уверен, он может играть еще год-два минимум. Такая же ситуация с Антом Шуниным. Оба верно служили своему клубу и провели в нем всю свою карьеру. Очень надеюсь, что они еще найдут свой клуб и порадуют болельщиков своей игрой.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.

37-летний Шунин в июле покинул «Динамо» в связи с окончанием срока действия контракта. За бело-голубых на высшем уровне голкипер выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю его историю.