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Сегодня, 19:57

Кафанов объяснил критерии европейских команд для трансфера российских вратарей

Артем Бухаев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, кто из голкиперов может следующим перейти в Европу.

— Кого вы видите следующим вратарем, кто переедет в Европу?

— Саша Максименко в ближайшие 1-2 года. Он уже сейчас готов.

— А Лантратов?

— И Илья Лантратов, и Андрей Лунев тоже сегодня могут играть на этом уровне. Но тренеры и руководители европейских клубов смотрят еще и на возраст. Для руководителей клубов футбол — это прежде всего бизнес, и, приглашая игрока, они рассматривают в перспективе возможность перепродать вратаря в другой клуб и заработать еще какие-то деньги.

Минувшим летом из «Краснодара» в «ПСЖ» перешел Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов провел 3 матча за парижан, в которых пропустил 2 гола и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Александр Максименко
Виталий Кафанов
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2
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4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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12
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