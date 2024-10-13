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Сегодня, 21:48

В «Динамо» заявили о доверии к Личке

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Марцел Личка.
Фото ФК «Динамо» Москва

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Марцелу Личке.

«Доверие к Личке? Марцел — наш главный тренер. А как вы знаете, мы не склонны к импульсивным решениям», — цитирует Гафина Sport24.

Чех возглавил бело-голубых перед началом сезона-2023/24. По его итогам команда заняла 3-е место в турнирной таблице РПЛ, претендовав на чемпионство до последнего тура включительно.

В текущем розыгрыше «Динамо» после 11 матчей идет на 5-й строчке, набрав 20 очков.

Источник: Sport24
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
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5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
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