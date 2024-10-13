В «Динамо» заявили о доверии к Личке

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о доверии к главному тренеру команды Марцелу Личке.

«Доверие к Личке? Марцел — наш главный тренер. А как вы знаете, мы не склонны к импульсивным решениям», — цитирует Гафина Sport24.

Чех возглавил бело-голубых перед началом сезона-2023/24. По его итогам команда заняла 3-е место в турнирной таблице РПЛ, претендовав на чемпионство до последнего тура включительно.

В текущем розыгрыше «Динамо» после 11 матчей идет на 5-й строчке, набрав 20 очков.