Кафанов рассказал о сроках восстановления Никиты Медведева после травмы

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о сроках восстановления Никиты Медведева после тяжелой травмы.

«В Германии врачи сказали, что срок восстановления — семь месяцев. То есть раньше апреля его ждать не стоит.

Чтобы вернуться после длительной паузы, очень важно правильно провести восстановительный период», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Российский голкипер получил травму колена в матче 2-го тура Кубка России против «Оренбурга» (3:1). Медведев в результате травмы одной из связок коленного сустава выбыл на длительный срок.

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за «Ростов» 3 матча во всех турнирах и не пропустил ни одного мяча.