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Сегодня, 13:07

Кафанов рассказал о сроках восстановления Никиты Медведева после травмы

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о сроках восстановления Никиты Медведева после тяжелой травмы.

«В Германии врачи сказали, что срок восстановления — семь месяцев. То есть раньше апреля его ждать не стоит.

Чтобы вернуться после длительной паузы, очень важно правильно провести восстановительный период», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

Российский голкипер получил травму колена в матче 2-го тура Кубка России против «Оренбурга» (3:1). Медведев в результате травмы одной из связок коленного сустава выбыл на длительный срок.

В текущем сезоне 28-летний голкипер сыграл за «Ростов» 3 матча во всех турнирах и не пропустил ни одного мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-kafanov-ran-she-aprelya-vozvrashheniya-nikity-medvedeva-v-stroj-zhdat-ne-stoit/
Никита Медведев
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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