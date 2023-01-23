Селихов в понедельник вернется в общую группу «Спартака»

Как стало известно «СЭ», голкипер Александр Селихов в понедельник должен вернуться в общую группу «Спартака».

Ранее в пресс-службе сообщили, что у 28-летнего вратаря небольшое недомогание. Накануне Селихов пропустил товарищеский матч с АГМК из Узбекистана (3:1).

В текущем сезоне Селихов провел 15 матчей в РПЛ, в которых 5 раз сыграл на ноль и пропустил 15 мячей.