Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:10

Селихов в понедельник вернется в общую группу «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», голкипер Александр Селихов в понедельник должен вернуться в общую группу «Спартака».

Ранее в пресс-службе сообщили, что у 28-летнего вратаря небольшое недомогание. Накануне Селихов пропустил товарищеский матч с АГМК из Узбекистана (3:1).

В текущем сезоне Селихов провел 15 матчей в РПЛ, в которых 5 раз сыграл на ноль и пропустил 15 мячей.

Александр Селихов
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Александр и Полина Емельяненко: эксклюзивная фотосессия бойца и его супруги
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Командир группы «Викинг» объяснил причины наплыва наемников на Украину
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал, на что готов в случае победы команды в чемпионате России
Защитник «Краснодара» Рамирес оценил уровень судейства в России
Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему отказался выступать за сборную Эквадора
«Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Нигматуллин: «Кержаков в полном порядке, почему бы и не продлить с ним контракт»
Агент Мойзеса: «Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится только, если клуб активирует опцию выкупа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умер двукратный чемпион СССР в составе «Динамо» Валерий Урин
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости