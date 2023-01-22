Кафанов считает, что Сафонов готов играть за один из ведущих европейских клубов

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто из российских голкиперов готов играть в европейском топ-клубе.

«У нас много хороших вратарей, выбор довольной большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов, — приводит «РБ Спорт» слова Кафанова.

23-летний Сафонов выступает за главную команду «Краснодара» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей, пропустил 31 мяч и шесть раз отстоял на ноль.