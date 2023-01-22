Французский журналист: «Полагаю, что «Лорьян» будет просить Изидора приостановить контракт с «Локомотивом»

Французский журналист Орельян Маседо высказался о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива» в зимнее трансферное окно.

«Думаю, на него повлияли плохие результаты и завершение проекта Рангника. Он амбициозный игрок, и неудивительно, что он хочет уйти из «Локомотива». Чемпионат России во Франции мало смотрят, особенно после февраля 2022-го. Я не удивлен, что к нему такой скромный интерес из лиги 1. Знаю лишь, что «Лорьян» присматривался к нему. И это было бы неплохо, потому что эта команда сейчас очень хороша. Я не знаю, готов ли «Лорьян» платить «Локомотиву» деньги за трансфер. Полагаю, что скорее они будут просить Изидора приостановить контракт, чтобы забрать его бесплатно», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

22-летний французский форвард выступает за «Локомотив» с января 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне нападающий провел 17 матчей за железнодорожников, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.