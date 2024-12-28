Кафанов заявил, что европейские клубы все чаще будут поглядывать в сторону российских вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал об уровне российских вратарей.

— Сейчас в Европе играют четыре российских вратаря: Злобин, Хайкин, Сафонов, Худяков. Как думаете, в ближайшие годы это число увеличится?

— Точно бы увеличилось, если бы мы участвовали в еврокубках. Вратари у нас сильные. Но и сейчас, думаю, все чаще и чаще европейские клубы будут поглядывать в сторону российских голкиперов. У нас есть из кого выбирать. Конечно, сейчас чаще всего присматривают вратарей, которые могут играть в качестве полевого игрока, — сказал Кафанов «РБ Спорт».

Иван Злобин представляет португальский клуб «Фамаликан», Никита Хайкин — норвежский «Буде-Глимт», Матвей Сафонов — французский «ПСЖ», а Даниил Худяков — австрийский «Штурм».