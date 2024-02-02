Агент Абаскаля считает нормальным интерес к тренеру со стороны европейских клубов

Агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Тим Мешедер в разговоре с «СЭ» поделился мнением об интересе европейских клубов к испанскому специалисту.

«Интерес европейских клубов — это нормальная динамика рынка, но мы ни с кем не разговариваем, потому что Абаскаль находится в «Спартаке» и поддерживает идею долгосрочного проекта», — сказал Мешедер «СЭ».

Представитель главного тренера красно-белых также рассказал о взаимодействии Абаскаля с владельцами «Лукойла».

«Абаскаль уже 18 месяцев отлично работает в «Спартаке», и вместе с владельцами «Лукойла» они строят важный и очень перспективный долгосрочный проект», — добавил Мешедер.

Ранее сообщалось, что 34-летний специалист может возглавить испанский «Кадис», однако позже на этот пост был назначен Маурисио Пеллегрино.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 18 туров текущего чемпионата России красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.