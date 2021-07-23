Кафанов — о поражении от «Динамо»: «План на игру сегодня не сработал»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).
— Как команда отреагировала на сегодняшние новости?
— Никак. До игры никто не знал, а уже после матча в раздевалке тишина, — цитирует тренера сайт «Ростова».
— Почему Соу не попал в заявку?
— Получил повреждение на тренировке.
— Быстрый гол надломил команду?
— Наверное, второй. В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей Песьяков выручил, но добил другой. Это уже было ощутимо. Во втором тайме пришлось раскрываться.
— Какого играть без зрителей в первом матче сезона?
— Без них вообще трудно играть. Они дают дополнительную концентрацию и мотивацию. Очень не хватило наших ростовских болельщиков.
— Вы не выходили к бровке. Почему?
— Игроки пытались выполнить все о чем им говорили. План на игру сегодня не сработал.
Во втором туре РПЛ «Динамо» 31 июля встретится на выезде с «Уфой», «Ростов» на следующий день примет петербургский «Зенит».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю