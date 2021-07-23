Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:2).

— Как команда отреагировала на сегодняшние новости?

— Никак. До игры никто не знал, а уже после матча в раздевалке тишина, — цитирует тренера сайт «Ростова».

— Почему Соу не попал в заявку?

— Получил повреждение на тренировке.

— Быстрый гол надломил команду?

— Наверное, второй. В самом начале игры перевели мяч на половину соперников, хоть и без моментов. Первая же быстрая атака завершилась голом. Продолжали играть дальше. Когда был угловой, дали пробить первому игроку. Сергей Песьяков выручил, но добил другой. Это уже было ощутимо. Во втором тайме пришлось раскрываться.

— Какого играть без зрителей в первом матче сезона?

— Без них вообще трудно играть. Они дают дополнительную концентрацию и мотивацию. Очень не хватило наших ростовских болельщиков.

— Вы не выходили к бровке. Почему?

— Игроки пытались выполнить все о чем им говорили. План на игру сегодня не сработал.

Во втором туре РПЛ «Динамо» 31 июля встретится на выезде с «Уфой», «Ростов» на следующий день примет петербургский «Зенит».