Рамирес, которым интересовался «Рубин», перешел в киевское «Динамо»
Венесуэльский форвард Эрик Рамирес стал игроком киевского «Динамо», сообщает 23 июля официальный сайт клуба.
«Динамо» підписало контракт із Еріком Раміресом— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 23, 2021
22-річний нападник словацького «ДАК 1904» Ерік Рамірес успішно пройшов медогляд в Києві та став гравцем «Динамо».
Контракт із венесуельським бомбардиром розрахований на п'ять років. pic.twitter.com/KWQ4R9w0OQ
Ранее футболист выступал за словацкий ДАК. Контракт игрока рассчитан на пять лет. До этого сообщалось, что им интересовался «Рубин», но переход в итоге не состоялся.
22-летний венесуэлец в прошлом сезоне провел 31 матч за ДАК и забил 16 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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