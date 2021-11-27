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Кафанов — о поражении от «Ахмата»: «Не удалась концовка, а также реализация моментов»

20:12
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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвел итоги матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (0:2).

— План на игру не сработал? В чем причина неудачной игры?

— Прежде всего, в результате. Хотя, если сравнивать с предыдущими матчами в Грозном, сегодняшняя игра давалась легче, чем раньше. Было много встреч, где нам приходилось труднее. Сегодня и мяч у нас был долго, и к штрафной часто подходили, и передачу штрафную делали. Борьбу не проиграли, игра была больше за нами. «Ахмат» забил, а мы не смогли создать голевых моментов. Не удалась концовка, а также реализация моментов, — цитирует тренера сайт «Ростова».

— В чем сегодня оказалось самое уязвимое место «Ростова»?

— Если говорить про атаку, то это последний пас. Не хватило последней точной передачи в завершении. А также то, что позволили «Ахмату» создать два голевых момента. Я не говорю про пенальти, я имею ввиду момент, когда соперники могли забить в другом эпизоде. Потом, конечно, нужно будет подробнее изучить игру.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
Ростов
Голы
Полярус, 26 (1:0), Себай, 76 (2:0)
Ахмат
Гудиев Тодорович Богосавац Семенов Нижич Полярус (Янку, 84 ) Швец (Карапузов, 61 ) Уткин Харин Тимофеев (Садулаев, 84 ) Архипов (Себай, 66 )
Ростов
Песьяков Терентьев Калинин Баштуш Осипенко Альмквист (Мелехин, 81) Глебов Байрамян (Турищев, 81) Фольмер (Щетинин, 71) Полоз Соу (Комличенко, 75)
Предупреждения
Швец 45, Тимофеев 52, Харин 57  -  Глебов 41, Щетинин 78
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Мурашов (Москва) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
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ТБ 2.0

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Челси
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П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

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30%

1.82

ТБ 2.5

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1.73

Дополнительная информация:

https://fc-rostov.ru/ru/news/1709

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Иван Шитик все материалы автора

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