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Зоран Тошич: «Думаю, у ЦСКА есть шансы с «Зенитом»

20:07
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поддержал московский клуб в преддверии матча 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

«Думаю, у ЦСКА есть шансы с «Зенитом». Когда играешь в дерби двух столиц, то каждый из игроков старается показать свой максимум. Тем более армейцы выступают дома. У «Зенита» очень плотный график, по два матча на неделе, красно-синие будут посвежее. Не сомневаюсь, что ребята оставят все свои силы на поле.

И в наши времена были матчи, когда «Зенит» подходил безоговорочным фаворитом, и кажется, что все против тебя, никто не ставит на команду. Но наступал день матча, и у футболистов появлялись особые эмоции, которые помогали на поле. Не забывайте, что «Зенит» — действующий чемпион, а на них настрой еще сильнее. Свои болельщики будут гнать вперед, и нужно постараться победить.

Сейчас осталось только три-четыре футболиста, с которыми я играл, команда полностью с тех времен поменялась. ЦСКА борется за самые высокие места, но до чемпионства, к сожалению, еще далеко. Я, как бывший игрок и болельщик, хочу поддержать команду в непростой период. Уверен, что через какое-то время армейцы обязательно вернутся на тот уровень, на котором были до этого на протяжении 15 лет.

Я еще действующий футболист, и мне тяжело оценивать работу Березуцкого. Вижу, что команда старается, борется. Перед молодыми ребятами большое будущее, надо еще усерднее работать и верить, что все получится. Команда не сильно отстает от зоны Лиги чемпионов, одна-две победы могут полностью перевернуть таблицу, все может случиться», — сказал Тошич в интервью пресс-службе ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 28 ноября 2021 года на стадионе ВЭБ Арена (Москва). Начало — в 20:00 по московскому времени.

ЦСКА с 24 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» — 33 балла и первая строчка.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Зенит

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры