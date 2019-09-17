Кадыров поддержал решение «Зенита» подписать контракт с Кокориным

Глава Чеченской республики, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров поддержал решение «Зенита» подписать контракт с нападающим Александром Кокориным. Экс-футболист сборной России сегодня, 17 сентября, вышел из колонии по УДО.

— «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.

Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков. Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!" - написал Кадыров в Telegram.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. 17 сентября Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

Руководство «Краснодара» ранее заявило о намерении разорвать контракт с Мамаевым.

Что можно, а что нельзя Кокорину и Мамаеву после выхода по УДО //

Дело Кокорина и Мамаева. Все эпизоды

Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Форвард уже подписал контракт с «Зенитом». Онлайн