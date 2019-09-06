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Кадыров готов пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

20:03
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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность пригласить в клуб «Ахмат» футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Осужденные игроки выйдут из тюрьмы 17 сентября, сообщает ТАСС.

— Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш «Ахмат».

Кадыров также назвал правильным решение об условно-досрочном освобождении футболистов.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6855787?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share&fbclid=IwAR2dUtyCiLYk8w3tSP7dRYlGQX8whaR3wot1mjDfUaml5CXpOrcbUIeanCI

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