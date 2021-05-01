Онопко — об игре ЦСКА с «Уфой»: «Мне непонятно, что происходит с командой»
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» результат матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).
«Мне непонятно, что происходит с командой. Сегодня было два разных тайма. Может быть, тренерский штаб находится в определенном поиске. Не могу сказать, что команда в кризисе. У ЦСКА не может быть кризиса. Если не брать пропущенный гол во втором тайме, то команда играла хорошо. Кучаев вышел на замену удачно, Чалов забил. Второй тайм был намного лучше первого», — сказал Онопко «СЭ».
Также Онопко оценил шансы попадания ЦСКА в еврокубки по итогам сезона.
«Шансы всегда есть. Все зависит от того, как будут играть конкуренты. Сейчас у ЦСКА будут тяжелые матчи с «Краснодаром» и «Динамо». Конечно, если команда не попадет в еврокубки — это будет провал. Руководство знает, как выходить из такой ситуации. Думаю, что внутри команды все разберутся. Пацаны будут выходить на поле умирать. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Онопко «СЭ».
ЦСКА с 47 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 21 баллом находится в зоне вылета и располагается на 15-м месте.
(Владимир Пушкарев)
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