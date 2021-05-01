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Онопко — об игре ЦСКА с «Уфой»: «Мне непонятно, что происходит с командой»

19:23
1 мая. Москва. ЦСКА - &quot;Уфа&quot; - 1:1. Иван Обляков и Ивица Олич после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
1 мая. Москва. ЦСКА - &amp;quot;Уфа&amp;quot; - 1:1. Иван Обляков и Ивица Олич после матча. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал «СЭ» результат матча 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Мне непонятно, что происходит с командой. Сегодня было два разных тайма. Может быть, тренерский штаб находится в определенном поиске. Не могу сказать, что команда в кризисе. У ЦСКА не может быть кризиса. Если не брать пропущенный гол во втором тайме, то команда играла хорошо. Кучаев вышел на замену удачно, Чалов забил. Второй тайм был намного лучше первого», — сказал Онопко «СЭ».

Также Онопко оценил шансы попадания ЦСКА в еврокубки по итогам сезона.

«Шансы всегда есть. Все зависит от того, как будут играть конкуренты. Сейчас у ЦСКА будут тяжелые матчи с «Краснодаром» и «Динамо». Конечно, если команда не попадет в еврокубки — это будет провал. Руководство знает, как выходить из такой ситуации. Думаю, что внутри команды все разберутся. Пацаны будут выходить на поле умирать. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Онопко «СЭ».

ЦСКА с 47 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 21 баллом находится в зоне вылета и располагается на 15-м месте.

(Владимир Пушкарев)

ЦСКА — Уфа

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